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МОСИНФОРМ

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Расписание поездов МЦД-1 значительно изменится с 16 по 18 октября

Расписание поездов МЦД-1 значительно изменится с 16 по 18 октября

Из-за модернизации железнодорожных путей возле станции Лианозово поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) будут ходить по существенно измененному расписанию.

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