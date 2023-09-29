smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Чокнутые.....В Киеве пророчат ...
  • Аким Воземчук
    Лучше бы обсудили ценовую политику в сфере энергоносителей,она запредельно высока ,не отвечает интересам государства ...Министр энергетик...
  • Аким Воземчук
    Вопрос к Клименко.А он понимает что может произойти без контроля информационных систем страны.Мне в принципе непонятн...Герман Клименко н...

В Севастополе многодетная мать устроила дебош в детском саду

В Севастополе многодетная мать устроила дебош в детском саду

В Севастополе пьющая мать четырех детей устроила очередной дебош в детском саду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Росгвардии Севастополя, первый раз женщина закатила скандал в январе: пришла за ребенком пьяной, поэтому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх