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Низкий семейный доход связан с изменением структуры связей мозга у детей

Как экономические факторы влияют на развивающийся мозг? Недавнее исследование проливает свет на этот вопрос, предоставляя доказательства того, что более низкий семейный доход связан с изменениями в связях мозга у детей в возрасте от 9 до 11 лет.

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