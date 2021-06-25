Кузбасские аграрии получили более 116 млн рублей «погектарной» субсидии

Выплаты на проведение комплекса агротехнических работ получили 224 сельскохозяйственных предприятия Кузбасса на общую сумму 116,7 млн рублей.
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