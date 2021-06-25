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Кузбасские аграрии получили более 116 млн рублей «погектарной» субсидии

Кузбасские аграрии получили более 116 млн рублей «погектарной» субсидии

Выплаты на проведение комплекса агротехнических работ получили 224 сельскохозяйственных предприятия Кузбасса на общую сумму 116,7 млн рублей.

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