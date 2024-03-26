🏗️ С 1 июня до 30 сентября в Ялте остановят все стройки Соответствующее постановление подписано главой администрации города Яниной Павленко.
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🏗️ С 1 июня до 30 сентября в Ялте остановят все стройки Соответствующее постановление подписано главой администрации города Яниной Павленко.