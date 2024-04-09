RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 267 подписчиков

Жизнь без кислорода и мир русского балета: в кинотеатрах выходят фильмы «Туман», «Манкимэн» и «Джойка»

Жизнь без кислорода и мир русского балета: в кинотеатрах выходят фильмы «Туман», «Манкимэн» и «Джойка»

В четверг, 11 апреля, в российских кинотеатрах стартует показ боевиков «Падение империи» о гражданской войне в США и «Манкимэн», в котором герой Дева Пателя мстит влиятельным людям за свою семью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх