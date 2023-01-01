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Axios: Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять ПВО на Украину

Axios: Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять ПВО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Израиля поставлять вооружение Киеву тем, что отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в его просьбе проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий.

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