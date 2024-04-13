Финляндия введет новые пограничные санкции против РФ

Финляндия введет дополнительные ограничения на границе с Россией и закроет морские пункты пропуска. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы России Ограничения начнут действовать с 15 апреля.
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