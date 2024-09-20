Нарежьте этот овощ и приложите к месту укуса мошки. Облегчит боль за 5 минут

Кроме комаров, летом также нужно опасаться мошек (мошек), укусы которых более болезненны. Чаще всего их можно встретить возле водоемов, но они также летают возле садов, фруктовых деревьев и компостных куч.
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