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Кухня и дом

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Нарежьте этот овощ и приложите к месту укуса мошки. Облегчит боль за 5 минут

Нарежьте этот овощ и приложите к месту укуса мошки. Облегчит боль за 5 минут

﻿﻿Кроме комаров, летом также нужно опасаться мошек (мошек), укусы которых более болезненны. Чаще всего их можно встретить возле водоемов, но они также летают возле садов, фруктовых деревьев и компостных куч.

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