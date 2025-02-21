У «Лахта Центра» в Петербурге планируют построить большую развязку с туннелем

Завершить работы планируют к 19 февраля 2026 года Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) утвердил задание на разработку проекта планировки и межевания территории под строительство новой транспортной развязки в районе «Лахта Центра».
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