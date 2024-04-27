Эрдоган объявил о новом порядке на Кавказе и посоветовал Еревану убрать Арарат с герба

Евгений Сатановский: «Пашинян — это тот же Зеленский, поэтому Армению съели» Михаил Зубов На фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Евгений Сатановский Президент Турции Эрдоган выступил с программным интервью в Nöbetci Gazete и заявил о начале новой эры на Кавказе.
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