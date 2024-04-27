Эрдоган объявил о новом порядке на Кавказе и посоветовал Еревану убрать Арарат с герба

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Комментарии
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Eduard
И с коньяка!
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7 час.
Boris Borisov
Твари армянские(пашиняновские)- Арарат был на вашем гербе  -пока с вами (паскудами )   была  Р о  с с и я   !!!!  //////  Теперь вы , падлы, сами по себе. Россия больше вам -никто ! выживайте , как хотите !!!!
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3 час.

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