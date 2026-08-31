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Пятый канал

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ZАLА вскрыла опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ZАLА вскрыла опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет беспилотного летательного аппарата ZALA «Южной» группировки войск выявил несколько опорных пунктов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и скорректировал огонь артиллерии.

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