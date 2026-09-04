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Демократы в США активизируют сбор минимальных пожертвований на выборы

Демократы в США активизируют сбор минимальных пожертвований на выборы

Демократическая партия США в преддверии выборов активизировала сбор минимальных пожертвований, ориентируясь на широкую базу избирателей.

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