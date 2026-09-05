Энциклопедия ге...
ГлавнаяБлогСвежие новости о ...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия географа

50 подписчиков

Пляжная культура Африки: как традиции и современность встречаются на берегу океана

Пляжная культура Африки: как традиции и современность встречаются на берегу океана

Когда впервые задумываешься об африканском побережье, воображение обычно рисует довольно плоскую картинку: бесконечная полоса светлого песка, шум прибоя, палящее солнце и беззаботные silhouettes в ярких купальниках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым