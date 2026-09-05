Пляжная культура Африки: как традиции и современность встречаются на берегу океана

Когда впервые задумываешься об африканском побережье, воображение обычно рисует довольно плоскую картинку: бесконечная полоса светлого песка, шум прибоя, палящее солнце и беззаботные silhouettes в ярких купальниках.
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