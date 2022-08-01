Британия не дает закончить конфликт на Донбассе

Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить военный конфликт на Донбассе. Об этом пишет URA.RU. "В 2019 году было подписано парижское коммюнике, и появились мысли о том, что конфликт на Донбассе будет завершен, ЛДНР вернется в состав Украины.