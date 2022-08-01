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Британия не дает закончить конфликт на Донбассе

Британия не дает закончить конфликт на Донбассе

Владимир Зеленский хотел, но не смог закончить военный конфликт на Донбассе. Об этом пишет URA.RU.  "В 2019 году было подписано парижское коммюнике, и появились мысли о  том, что конфликт на Донбассе будет завершен, ЛДНР вернется в состав Украины.

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