Бельгийская федерация футбола отказалась поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

Королевская футбольная ассоциация Бельгии (KBVB) не будет поддерживать кандидатуру действующего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента организации.
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