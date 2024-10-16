The Eurasian Times: удары ракет ВКС РФ нарушают секретную украинскую логистику на море и суше Министерство обороны России официально объявило, что судно с европейскими боеприпасами было уничтожено ракетой «Искандер-М» в порту Южный в Одесской области.
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