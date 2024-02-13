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4 признака того, что на человеке есть порча

Порча хоть и не частое явление в нашей жизни не сказать, что уж такое уж редкое. Если этим не занимаетесь вы и ваши знакомые это вовсе не значит, что что это не делает например старая ворчливая соседка, или молодой парень с хмурым взглядом, решившийся попрактиковаться.

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