Глава Башкирии наградил работавших в ДНР врачей

Орденом генерала Шаймуратова наградили заместителя управделами главы РБ Вадима Гареева — он в течение 20 лет обеспечивал безопасность президента и глав РБ — и советника отдела по освещению органов госвласти администрации РБ Ильшата Казаккулова.