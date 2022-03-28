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Глава Башкирии наградил работавших в ДНР врачей

Глава Башкирии наградил работавших в ДНР врачей

Орденом генерала Шаймуратова наградили заместителя управделами главы РБ Вадима Гареева — он в течение 20 лет обеспечивал безопасность президента и глав РБ — и советника отдела по освещению органов госвласти администрации РБ Ильшата Казаккулова.

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