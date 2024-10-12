В Мордовии намерены вернуть в оборот около 30 тыс. га сельхозземель

Власти Республики Мордовия заявили о возврате в оборот около 30 тыс. га сельхозземель, 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Николая Игнатова.
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