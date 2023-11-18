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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шаблий сообщил, что Bellator уйдет под контроль PFL: «Это достоверная информация»

«После турнира Bellator 301 организация перейдет под управление PFL. Это достоверная информация. И уже PFL примет решение.

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