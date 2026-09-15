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Газета «Культура»

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Сопрано Эльмира Караханова: «Если Вселенная посылает знаки, то пусть делает это более внятно»

Сопрано Эльмира Караханова: «Если Вселенная посылает знаки, то пусть делает это более внятно»

16 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится большой сольный концерт Эльмиры Карахановой — сопрано, лауреата международных конкурсов и победительницы 14-го сезона шоу «Голос», наставник — Ильдар Абдразаков.

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