Экс-главу правительства Самарской области оставили под стражей

Речь идет о Викторе Кудряшове, который был задержан в ноябре 2023 года.Напомним, бывший глава правительства Самарской области обвиняется в превышении полномочий при подготовке к строительству станции метро “Театральная”.
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