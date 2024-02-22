Дани Алвес признан виновным в изнасиловании и осужден на 4,5 года

Один из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвес получил тюремный срок за изнасилование. Испанский суд признал бывшего защитника сборной Бразилии, «Барселоны» и ряда других клубов Дани Алвеса виновным в деле об изнасиловании.
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