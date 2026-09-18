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Царьград

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Поляков поздравил промышленников Петербурга с праздником в Ледовом

Поляков поздравил промышленников Петербурга с праздником в Ледовом

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню промышленности. С поздравлениями к сотрудникам городских предприятий обратился вице-губернатор Кирилл Поляков, выступивший от лица губернатора.

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