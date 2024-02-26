МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран

Торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНР не направлено против других государств. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.
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