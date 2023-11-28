Мигрантам-нелегалам могут запретить водить машину, жениться и переводить деньги

Министерство внутренних дел выступило с предложением ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов - для таких лиц могут появиться некоторые запреты и ограничения, передает ТАСС, ссылаясь на законопроект МВД.
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