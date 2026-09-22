Губернатор Моор: Тюменская область собрала миллион тонн зерна

К 22 сентября Тюменская область собрала первый миллион тонн зерна, выполнив 76,5% от плана. Губернатор Александр Моор сообщил, что урожайность соответствует прошлым годам, несмотря на дожди.
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