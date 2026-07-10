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В Москве пройдет забег по съемочным площадкам «Москино». Старт состоится 1 августа

1 августа в кинопарке «Москино» по действующим съемочным площадкам состоится кинозабег. Участникам доступны следующие дистанции и дисциплины: бег на 10 км, 5 км, 500 м и скандинавская ходьба на 3 км (без хронометража).

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