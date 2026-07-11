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40 смешных и нелепых причин, почему дети отказываются есть

40 смешных и нелепых причин, почему дети отказываются есть

Ребенку можно приготовить самую вкусную еду, но заставить его поесть порой бывает непосильным делом! Измученные родители делятся в сети историями об отмазках, которые изобретают их отпрыски, отказываясь от завтраков, обедов и ужинов.

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