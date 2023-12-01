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Чего больше всего боятся русские? Самые большие страхи сбываются на глазах

Чего больше всего боятся русские? Самые большие страхи сбываются на глазах

Аналитики провели опрос и выяснили, чего больше всего боятся граждане России в преддверии 2024 года.В преддверии Нового года сотрудники аналитического центра НАФИ и страхового дома ВСК провели исследование и выяснили, чего больше всего боятся русские.

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