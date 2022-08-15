В случае ядерной войны могут погибнуть более 5 млрд человек

От взрывов могут погибнуть 360 миллионов человек, а от голода - еще 5 миллиардов.Ученые высчитали, что в ядерной войне между США и Россией 360 миллионов человек могут погибнуть от взрывов, а еще 5 миллиардов умрут от голода в результате катастрофы.