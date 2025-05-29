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Забайкальцы требуют расследовать действия власти во время лесных пожаров

Забайкальцы требуют расследовать действия власти во время лесных пожаров

В Забайкальском крае развивается общественная инициатива по критическому пересмотру действий региональных властей и губернатора Александра Осипова в сфере организации профилактики и тушения лесных пожаров.

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