Забайкальцы требуют расследовать действия власти во время лесных пожаров

В Забайкальском крае развивается общественная инициатива по критическому пересмотру действий региональных властей и губернатора Александра Осипова в сфере организации профилактики и тушения лесных пожаров.
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