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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

В наведение порядка и благоустройство включается молодежь.

В наведение порядка и благоустройство включается молодежь.

Основная цель Года благоустройства - улучшение условий жизни населения. Реализация этого проекта будет успешной лишь в том случае, если люди разных возрастов объединят усилия, чтобы сделать каждый двор и каждую улицу в их родном районе привлекательными и удобными для проживания.

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