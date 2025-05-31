В наведение порядка и благоустройство включается молодежь.

Основная цель Года благоустройства - улучшение условий жизни населения. Реализация этого проекта будет успешной лишь в том случае, если люди разных возрастов объединят усилия, чтобы сделать каждый двор и каждую улицу в их родном районе привлекательными и удобными для проживания.
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