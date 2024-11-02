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Царьград

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Власти Екатеринбурга раскрыли зарплаты водителей общественного транспорта

Власти Екатеринбурга раскрыли зарплаты водителей общественного транспорта

Городские водители могут хорошо зарабатывать, если перерабатывают.Власти Екатеринбурга раскрыли зарплаты водителей на общественном транспорте.

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