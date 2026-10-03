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Боевая работа расчета БПЛА «Князь Вещий Олег»

Боевая работа расчета БПЛА «Князь Вещий Олег»

Расчет БПЛА «Князь Вещий Олег» группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ проконтролировал поражение украинских сил в Сумской области.

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