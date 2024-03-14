9 обязательных фильмов про копов под прикрытием

Самое время вспомнить, чем заканчивались подобные опасные проделки. фото: кадр из фильмаБешеные псы (Reservoir Dogs), 1991 В трехкопеечном режиссерском дебюте Квентина Тарантино банда отморозков провалила спланированное ограбление.
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