Подготовка к празднику.

Все мы с большим желанием ждем приближения Нового года. Для создания настроения приближающегося праздника, в учреждении ведутся работы по украшению яркими и красочными декорациями групп, коридоров, музыкального зала, территории.
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