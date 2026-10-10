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Концерн BMW отказался предоставлять авто для председателя ландтага от АдГ. Партия пытается получить его от Илона Маска

Концерн BMW отказался предоставлять авто для председателя ландтага от АдГ. Партия пытается получить его от Илона Маска

Новый глава ландтага (парламента) немецкой земли Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш, который является представителем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), остался без служебной машины отечественной марки BMW.

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