Чемпионский выстрел на 3 километра: в Якутске назвали лучших снайперов

В Якутске подвели итоги IV Международного турнира по высокоточной стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
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