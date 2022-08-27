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В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса

В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса

«Следователем ОМВД России по Кореновскому району окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 УК РФ.

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