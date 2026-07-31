Собиравший досье на военные предприятия России попал на видео

Следственный комитет России обнародовал видеозапись допроса участника террористической организации «Артподготовка», который занимался сбором досье на военные предприятия России для передачи украинским властям.
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