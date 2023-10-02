В Чувашии в День пожилых людей сотрудники Госавтоинспекции и общественники поздравили старшее поколение

В День пожилых людей сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при МВД по Чувашии Татьяной Тимофеевой и студентами ЧГУ провели акцию для пешеходов старшего возраста в парке на улице Мичмана Павлова в Чебоксарах.