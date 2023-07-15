Сегодня 243 прочитали Кто бы мог подумать, что за всю историю проведения саммитов БРИКС, принимающая сторона будет стараться сделать все возможное, лишь бы президент России сидел дома и не прилетал на столь важное мероприятие.
"Пришлите лучше Лаврова": африканцы пытаются убедить Путина не ехать на саммит БРИКС
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
ЮАР должна принять решение: или она выходит из Римского статута, или выходит из БРИКС. На двух стульях не усидишь! А что касается конкретной проблемы участия Путина, то либо ЮАР дает гарантию безопасности президента РФ, либо РФ не принимает участия в саммите вообще!
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17 час.
Ратник Ратник
Надо приехать с парой фрегатов, которые могут законать ЮАР целиком. Опасно, но если ВВП поедет и ПРИЕДЕТ, это будет колоссальная победа РОССИИ. А вот если поедит и НЕ ПРИЕДЕТ (а запад сделаеьт для этого всё возможное, вплоть до ракетного удара, тогда 3 мировая неизбежна...
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17 час.
Алина Белова
Ни в коем случае не ехать. Есть другие средства общения. Кому нужен этот риск ? НЕТ, НЕТ, НЕТ. КАТЕГОРИЧНОЕ НЕТ.
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17 час.
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