"Пришлите лучше Лаврова": африканцы пытаются убедить Путина не ехать на саммит БРИКС

ИК Иосиф Калинин ЮАР должна принять решение: или она выходит из Римского статута, или выходит из БРИКС. На двух стульях не усидишь! А что касается конкретной проблемы участия Путина, то либо ЮАР дает гарантию безопасности президента РФ, либо РФ не принимает участия в саммите вообще!

Ратник Ратник Надо приехать с парой фрегатов, которые могут законать ЮАР целиком. Опасно, но если ВВП поедет и ПРИЕДЕТ, это будет колоссальная победа РОССИИ. А вот если поедит и НЕ ПРИЕДЕТ (а запад сделаеьт для этого всё возможное, вплоть до ракетного удара, тогда 3 мировая неизбежна...