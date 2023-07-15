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"Пришлите лучше Лаврова": африканцы пытаются убедить Путина не ехать на саммит БРИКС

"Пришлите лучше Лаврова": африканцы пытаются убедить Путина не ехать на саммит БРИКС

Сегодня 243 прочитали Кто бы мог подумать, что за всю историю проведения саммитов БРИКС, принимающая сторона будет стараться сделать все возможное, лишь бы президент России сидел дома и не прилетал на столь важное мероприятие.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
ЮАР должна принять решение: или она выходит из Римского статута, или выходит из БРИКС. На двух стульях не усидишь! А что касается конкретной проблемы участия Путина, то либо ЮАР дает гарантию безопасности президента РФ, либо РФ не принимает участия в саммите вообще!
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17 час.
Ратник Ратник
Надо приехать с парой фрегатов, которые могут законать ЮАР целиком. Опасно, но если ВВП поедет и ПРИЕДЕТ, это будет колоссальная победа РОССИИ. А вот если поедит и НЕ ПРИЕДЕТ (а запад сделаеьт для этого всё возможное, вплоть до ракетного удара, тогда 3 мировая неизбежна...
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17 час.
Алина Белова
Ни в коем  случае  не  ехать.  Есть другие  средства общения.   Кому  нужен  этот риск ?  НЕТ, НЕТ, НЕТ.  КАТЕГОРИЧНОЕ   НЕТ.
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17 час.

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