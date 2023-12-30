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Кровавое время: перспектива – 2024-й год тоже пройдет под знаком войны

Кровавое время: перспектива – 2024-й год тоже пройдет под знаком войны

Уходящий 2023 год был кровавым без перспектив урегулирования конфликтов, что на Ближнем Востоке, что на Украине, где для победы Москва вполне может пойти на увеличение контингента после мартовских выборов.

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