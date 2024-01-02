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«Новогодние посиделки в Ленобласти»: мужчина избил знакомого и изнасиловал его 83-летнюю мать

«Новогодние посиделки в Ленобласти»: мужчина избил знакомого и изнасиловал его 83-летнюю мать

Двойное преступление произошло в Сланцах в Ленинградской области. Как пишет портал 78.ru, гостивший в квартире дома на улице Грибоедова мужчина избил знакомого — хозяина дома, а также изнасиловал его мать-пенсионерку.

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