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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» добыл шестую победу в последних семи матчах, справившись с «Нью-Джерси Дэвилз». В ночь на 4 апреля в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».

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