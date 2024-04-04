Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» добыл шестую победу в последних семи матчах, справившись с «Нью-Джерси Дэвилз». В ночь на 4 апреля в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».