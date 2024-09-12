ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Нецветаев
    Отличная фамилия!Собянин принял ре...
  • Ивашков
    я бы тоже не о.пускал БОКАЛ,  хмельно и пряно!Муж не хочет отпу...
  • Ивашков
    Тапков не нашли а босяком не прилично. Не поймуть!Супруги Бакальчук...

Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои СВО

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО. Гвардии лейтенант Иван Русинов во время массированной атаки ВСУ на одну из наших инженерно-дорожных групп вынес в безопасное место двух раненых сослуживцев, а после вернулся и, несмотря на минометный обстрел, вместе с подразделением установил минно-взрывные заграждения на пути противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх