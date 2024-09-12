Представлены новые герои СВО

В Минобороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне СВО. Гвардии лейтенант Иван Русинов во время массированной атаки ВСУ на одну из наших инженерно-дорожных групп вынес в безопасное место двух раненых сослуживцев, а после вернулся и, несмотря на минометный обстрел, вместе с подразделением установил минно-взрывные заграждения на пути противника.