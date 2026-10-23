В Москве продолжат развивать проект «Московское долголетие», сообщил Сергей Собянин. На программу для горожан старшего возраста в 2027–2029 годах предусмотрено 11,6 миллиарда рублей, из них 3,9 миллиарда — на 2027 год.
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