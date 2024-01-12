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В Новосибирске в январе подешевела водка и подорожали огурцы

В Новосибирске в январе подешевела водка и подорожали огурцы

Новосибирскстат опубликовал статистику цен с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.По данным Новосибирскстата с 25 декабря 2023 года и до завершения новогодних каникул в регионе изменились цены на продукты питания – подешевела, например, водка и подорожали огурцы и помидоры.

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